Не прибрав сніг? Отримай штраф!

Напередодні зими міськрада нагадує: власники домоволодінь, магазинів та кіосків повинні прибирати прилеглу територію від снігу – від фасаду будівлі до проїжджої частини. Чистими тротуари мають стати впродовж півтори години після опадів. Якщо зробити це неможливо, сніг потрібно посипати піском. Сіль використовувати — не можна. Нагадують в інспекції також і про заборону скидати кучугури на автошляхи або звалювати їх на пішохідній частині. Позбуватися треба буде і бурульок. За минулий зимовий сезон інспектори виписали сто сорок три протоколи за порушення правил прибирання снігу.

“Для фізосіб – від 340 грн до 1360. Для ФОПів – 850 і максимально 1700 грн”