Історичний музей – плани на майбутнє

Про здобутки та творчі проєкти закладу сьогодні розповіла його директорка Юлія Пісчанська. Між тим кар’єрні перспективи самої керівниці досі непевні. Адже існує постанова суду про скасування результатів конкурсу на цю посаду. Подробиці розкажемо далі.

Рік, як на посаді директора Історичного музею Юлія Пісчанська. До того, як очолити музей, вона досягла успіху у ресторанному бізнесі. Процвітання обіцяла й музею. Вважає, із завданням упоралася. Прибутки закладу – збільшилися.

“За минулий рік вони були – 812 тисяч, а в цьому році, який ще не закінчено – 965 тис., майже мільйон.”

Заробляли на оренді та квитках. Щоправда, підняли ціну на вхід для дорослих з 20 до 50 гривень. Але діти, пільговики й багато інших відвідувачів досі ходять до музею за 10 гривень. З зароблених коштів відремонтували 6 музейних приміщень. Розробили брендбук, почали продавати сувеніри, створили багато авторських екскурсій та експозицій.

“На кожен зал стоїть черга виставок, ми проводимо кастинг, що нам доречніше, що ми не можемо перевантажувати відвідувачів.”

А от керівниця одного з підрозділів музею – меморіального будинку Дмитра Яворницького – каже про тиск з боку адміністрації. Через що залишився нереалізованим проєкт про старовинні дніпровські будівлі, який готові були підтримати меценати.

“Люди, які хотіли підтримати проєкт, були неприємно здивовані, що музей не відповідає за свої слова й відміняє вже узгоджені проєкти.”

Яна Тимошенко також висувала свою кандидатуру на посаду директора Історичного музею. Й переконана – професійний конкурс відбувся зі значними порушеннями. Такого ж висновку дійшов й окружний адміністративний суд. Постановив – очільника Історичного музею треба переобрати.

“Відміняється рішення комісії на вибори директора музею, відміняється призначення Юлії Піщанської та має бути новий конкурс.”

Юлія ж Пісчанська, наполягає – жодних судових постанов не бачила.

“На сьогоднішній день нема жодного документу, який би вступив у законну силу і скасовував би мене на посаді директора. Тому я продовжую виконувати обов’язки.”

Суд відбувся 21 листопада, тож постанову видадуть за кілька днів. Новий конкурс на посаду директора Історичного музею має призначити обласна рада. Й незалежно від того, хто його виграє, переможцю доведеться терміново шукати гроші на ремонт. Через жахливий стан даху – цього року на експонати вже падала штукатурка.