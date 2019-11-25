Дивовижний порятунок

Двадцятидворічному бійцю ООС, який ще у лютому потрапив до лікарні Мечникова з наскрізним пораненням голови — зробили надскладну операцію. Хлопцю відновили частину черепа за допомогою титанової сітки. Наразі він вже може розмовляти та навіть намагається вставати на ноги. Про справжнє медичне диво — далі у сюжеті.

Ось так, потроху двадцятидворічний Єлизар йде до повної реабілітації. Навіть незначні рухи та можливість говорити – то вже чудо, кажуть лікарі. Адже дев’ять місяців тому хлопця доправили у надтяжкому стані, з наскрізним уламковим пораненням голови.

Уламок потрапив хлопцю у скроню та вилетів через потилицю. Спочатку Єлизару надали допомогу у мобільному госпіталі, і потім у стані коми доправили до лікарні Мечникова. Провести ж операцію з відновлення частини черепа вдалося лише зараз.

Операція тривала понад дві години.У лікарні Мечникова запевняють – хлопець справжній боєць. І повне відновлення лише питання часу.

Попереду у Єлизара ще довий шлях повернення до соціуму, однак хлопець налаштований позитивно. Адже має мрію: одразу після повного одужання побачити Париж.