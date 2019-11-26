Вибухівка одразу у трьох школах на Лівому березі

Інформація про це сьогодні зранку надійшла до поліції. Понад дві тисячі дітей довелося евакуювати. Дехто з учнів не встиг перевзутися, тож добряче змерз на вулиці, кажуть батьки. На щастя, усі повідомлення виявилися хибними. Як пережили надзвичайну ситуацію у школах? Наші кореспонденти із подробицями з місця подій.

Школа номер 118. Повідомлення про її замінування надійшло близько десятої години ранку. Учнів вчителів та решту персоналу одразу евакуювали. Загалом – це понад 7 сотень людей.

Анонімне повідомлення про вибухівку одразу у трьох школах надійшло на електронну пошту рятувальників. Працівників школи сповістили правоохоронці.

“Повідомлення про мінування ми не отримали, під час уроку я вийшла в коридор із приймальні й там побачила представників поліції. Мені повідомили, що наш навчальний заклад заміновано.”

Уроки скасували. Входи до шкіл огородили попереджувальними стрічками, почалася перевірка. Вибухотехніки та кінологи обстежили 3 школи – 118, що на вулиці Богдана Хмельницького, 121 – на Гулі Корольової та 29 – на Батумській. Останню фахівці полишили о пів на першу дня. Повідомлення про замінування виявилось хибним.

З двадцять дев’ятої школи дітей після евакуації перевели до будинку культури “Металург”. А от учні 118 та 121 вимушені були чекати батьків на холоді.

Більшість дітей розібрали по домівках, інші ж повернулися до навчальних закладів після завершення перевірки. Батьки й досі не можуть відійти від шоку.

Роботу навчальні заклади відновили після опівдня. Завтра школи працюватимуть вже у звичному режимі.