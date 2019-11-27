Друга хвиля псевдомінувань

27.11.2019 17:32

Сьогодні кібер-злочинці повідомили про вибухівку одразу у чотирьох навчальних закладах  це третя гімназія, школи номер 17, 29 та 121. Евакуювати довелося понад дві з половиною тисячі учнів. Дітей з початкової школи частково відпустили додому з батьками. Середні ж та старші класи чекали на вулиці, поки заклади перевірять кінологи та вибухотехніки. На щастя, усі повідомлення виявилися хибними. Нагадаємо, вчора так само зловмисники сповістили про вибухівку у трьох школах на Лівому березі.

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