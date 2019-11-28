У музеї “Літературне Придніпров’я” відкрили виставку “Вічний рух”

Пікторіальна фотографія. Виставка присвячена цьому загадковому напрямку фотомистецтва. Декілька авторів представили свої найкращі твори й розповіли про секрети перевтілення звичайного фото на пікторіальне. Дізналася про них і наша знімальна група.

Оксана з захопленням розповідає про серію своїх творів під назвою “Про що мріють статуї”. Каже, зробивши знімок, іноді відкладаєш його, поки не знайдеться той додатковий кадр, та риса, що підкреслять ідею. Потім ти їх поєднуєш – й виходить пікторіальне фото, тобто “живописне”.

Оксана Одинець не проста авторка. Вона ще й лікар, займається психосоматикою. Її професійні знання переплітаються із художніми. І так вже 20 років! Саме стільки існує студія пікторіальної фотографії Сергія Селезньова. Засновник незвичайної творчої організації розповідає з чого все починалося. І свої відкриття називає дивами.

Сергій поспішає поширити те, до чого “дійшов” сам й видає книжки з загадкової техніки живописного фото. В серпні цього року вийшла його “Нова пікторіальна фотографія”. При цьому до своїх художніх досягнень автор ставиться з гумором.

На відкритті виставки невипадково зібралися не просто друзі, а творчі однодумці. У своїх професіях вони також надають перевагу імпровізації, але тій, що талановито підготована і тому наче закарбовує час.

“Найважливіша риса любого таланту – це все-таки експеримент погляд на життя, яке нас оточує. Життя цікаво тим, під яким ракурсом ти його побачиш.”

Метрам й початківцям є чим поділитися на таких зустрічах. Олександра Родіонова попри молодий вік — вже майстер. Вона наймолодша членкиня Національної спілки фотохудожників України.

Студія пікторіальної фотографії – цілком волонтерський проєкт, також як “Фотошкола вихідного дня”. Її Сергій Селезньов організував нещодавно. Дехто з його нових учнів вже засвоїв мистецтво живописного фото й взяв участь у цій виставці. Вона триватиме у музеї “Літературне Придніпров’я” протягом місяця.