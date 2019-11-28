Атака кіберзлочинців триває 

Сьогодні зранку у Дніпрі знов повідомили про замінування 12-ти шкіл. Псевдомінери надіслали анонімного листа до СБУ. Майже шість тисяч учнів довелося терміново евакуювати. Діти знову мерзли на вулиці, поки школи перевіряли вибухотехніки. На щастя, усі повідомлення виявились хибними. Нагадаємо, кіберзлочинці вже третій день поспіль тероризують навчальні заклади лівого берега. Наші кореспонденти – далі з подробицями.

45-та школа, лівий берег. Любов Іванівна телефонує батькам своїх першачків.

Більше години малеча чекає на вулиці, поки навчальний заклад перевірять кінологи. Всередину нікого не пускають.

Педагоги пританцьовують на місці, дітлахи гасають спортмайданчиком. Вчителі усіляко розважають учнів активними вправами.

Поки школярам – радість від скасованих уроків…

…батькам – нерви!

Нарешті кінологи виходять. Будівля безпечна!

Загалом сьогодні повідомили про замінування одинадцяти шкіл в Індустріальному районі Дніпра, та однієї у центрі міста – №121. Евакуація тут вже третій день поспіль. Освітяни у розпачі.

“По перше, зривається навчальний процес, потім все одно нам потрібно наздоганяти ці дні. І хвилюються батьки, хвилюються діти, особливо перші-другі класи.”

З майже дев’яти сотень учнів сьогодні на заняття прийшла лише половина. Батьки бояться відпускати дітей до школи.

У поліції ж підсумовують – за останні 3 дні надійшло майже 2 десятки повідомлень про вибухівку у навчальних закладах Дніпра. Всі вони виявились хибними.

“За кожним фактом було проведено перевірку, інформація не знайшла свого підтвердження. Поліція буде розглядати й розглядає всі імовірні версії – хто міг повідомлення ці надіслати.”

Якщо кібер-злодіїв знайдуть, їм загрожує від двох до 6 років позбавлення волі.