Реорганізація чи закриття? 

28.11.2019 18:25

Працівники та батьки пацієнтів Другої дитячої лікарні Дніпра б’ють на сполох. Вони неочікувано дізналися: міська влада планує реорганізувати медзаклад. Та приєднати його до п’ятої лікарні. Люди переконані: заклад просто припинить діяльність. Тисячі дітей залишаться без допомоги, а сотні медиків — без роботи. Подробиці у Валерії Бовши.

Про плани об’єднати другу дитячу лікарню з іншою її працівників ніхто не повідомляв. Дізналися про це випадково  побачили інформацію на сайті дніпровської міськради.

Лікарня розташована в центральному районі, проте приймає маленьких пацієнтів з усього міста. В стаціонарі лікують тяжкохворих дітей. Їхні батьки у розпачі. Бояться, що відділення розформують.

Пані Олександра лежить в стаціонарі зі своїм онуком чотири-п’ять разів на рік. У 12-річного Артема муковісцидоз  тяжке генетичне порушення функцій дихальної системи.

Серйозні проблеми з легенями й в дев’ятирічної Дарини. В лікарні дівчинка буває частіше, ніж вдома, розповідає її мати.

В стаціонарі другої дитячої лікарні також лікують дітей з патологіями серця, шлунково-кишкового тракту та нирок.

У лікарні працює і єдиний в Дніпрі дитячий ендоскопічний центр. Тут проводять як комплексні обстеження, так і операції. Щороку його відвідують більш як дві тисячі дітей.

На базі лікарні також амбулаторна й діагностична служби. Все це дозволяє дітям отримувати якісну та комплексну медичну допомогу, кажуть медики. Чому міська влада раптово вирішила реорганізувати заклад  для керівництва залишається загадкою. Та налаштовані боротися за лікарню до кінця!

Працівники дитячого медзакладу вже неодноразово зверталися до департаменту охорони здоров’я, та їм так нічого і не пояснили. Туди ж звернулися і ми. Від коментарів посадовці не відмовилися, тож наступного тижня ми обов’язково продовжимо цю тему.

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