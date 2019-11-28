Реорганізація чи закриття? 

Працівники та батьки пацієнтів Другої дитячої лікарні Дніпра б’ють на сполох. Вони неочікувано дізналися: міська влада планує реорганізувати медзаклад. Та приєднати його до п’ятої лікарні. Люди переконані: заклад просто припинить діяльність. Тисячі дітей залишаться без допомоги, а сотні медиків — без роботи. Подробиці у Валерії Бовши.

Про плани об’єднати другу дитячу лікарню з іншою її працівників ніхто не повідомляв. Дізналися про це випадково – побачили інформацію на сайті дніпровської міськради.

Лікарня розташована в центральному районі, проте приймає маленьких пацієнтів з усього міста. В стаціонарі лікують тяжкохворих дітей. Їхні батьки у розпачі. Бояться, що відділення розформують.

Пані Олександра лежить в стаціонарі зі своїм онуком чотири-п’ять разів на рік. У 12-річного Артема муковісцидоз – тяжке генетичне порушення функцій дихальної системи.

Серйозні проблеми з легенями й в дев’ятирічної Дарини. В лікарні дівчинка буває частіше, ніж вдома, розповідає її мати.

В стаціонарі другої дитячої лікарні також лікують дітей з патологіями серця, шлунково-кишкового тракту та нирок.

У лікарні працює і єдиний в Дніпрі дитячий ендоскопічний центр. Тут проводять як комплексні обстеження, так і операції. Щороку його відвідують більш як дві тисячі дітей.

На базі лікарні також амбулаторна й діагностична служби. Все це дозволяє дітям отримувати якісну та комплексну медичну допомогу, кажуть медики. Чому міська влада раптово вирішила реорганізувати заклад – для керівництва залишається загадкою. Та налаштовані боротися за лікарню до кінця!

Працівники дитячого медзакладу вже неодноразово зверталися до департаменту охорони здоров’я, та їм так нічого і не пояснили. Туди ж звернулися і ми. Від коментарів посадовці не відмовилися, тож наступного тижня ми обов’язково продовжимо цю тему.