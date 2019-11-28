Від клумб на подвір’ях до встановлення відеоспостереження на житломасивах

У Дніпрі оголосили переможців Бюджету участі. З понад чотирьох сотень проєктів перемогли 107. Реалізовуватимуть їх міським коштом .На це виділять 31 мільйон гривень. Усі подробиці просто зараз.

Проєкт Катерини Головачової — відеозахист житломасиву Парус. І він один з переможців конкурсу. Набрав понад дві з половиною тисяч голосів. Жінка каже, проєкт надзвичайно важливий. Нові камери спостереження на районі допоможуть відстежувати злодіїв. А шукати зниклих людей стане легше.

У категорії, в якій був проєкт Катерини, близько 60 учасників. Тож конкуренція була жорсткою. Боротьба йшла за кожен голос.

Голосування тривало місяць. Свої голоси віддали понад сто тисяч дніпрян. Шанс на реалізацію отримали 107 проєктів.

Влада міста запевняє: накручувати голоси для своїх проєктів було неможливо. Онлайн-голосування було за допомогою інтернет-банкінгу ID та електронних підписів.

На реалізацію проєктів-переможців з міського бюджету виділять 31 мільйон гривень.