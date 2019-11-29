Протестуйся — врятуй життя

1 грудня відзначають всесвітній день боротьби зі СНІДом – хворобою яка щороку уносить мільйони життів по всьому світу. Зараз на Дніпропетровщині офіційно 25 тисяч ВІЛ-інфікованих. Проте реальна картина набагато гірша. Адже далеко не кожна людина проходить тестування. Тож третина ВІЛ-позитивних навіть не здогадується про свій статус.

11 телеканал провів експеримент: де в Дніпрі можна анонімно та безкоштовно здати експрес-тест на ВІЛ та поспілкувався з людьми, які десятки років живуть з позитивним статусом. Дивимось!

Ірина – ВІЛ-позитивна. 10 років тому діагноз став для неї справжнім шоком.

Тепер вона соцпрацівниця і сама допомагає людям, що тільки-но дізналися свій статус. На власному прикладі доводить: життя із ВІЛ – це не страшно. Жінка має чоловіка, двох дітей та постійно подорожує.

Повноцінне життя можливе завдяки так званій антиретровірусній терапії.

Ліки зменшують концентрацію вірусу в крові і його вплив на організм. У обласному СНІД-центрі повідомляють тривожну статистику. Кожен сотий житель Дніпропетровщини має ВІЛ, а третина хворих не знають про свій статус.

Зараз скринінговий аналіз на ВІЛ – це ось такі “швидкі” експрес-тести. Їхня вірогідність 99% і головне – людина через 15 хвилин вже знає результат.

Після реформи первинної ланки меддопомоги зробити тест можна абсолютно безкоштовно у сімейного лікаря, кажуть у СНІД-центрі. Перевіримо, чи дійсно це так просто! Я вирушаю до своєї поліклініки.

Відмовити лікар не має права, проте може поцікавитися, що стало приводом для звернення. Це може бути навіть один незахищений сексуальний контакт.

Я заповнюю згоду, далі мене ведуть до маніпуляційної.

Здаю кров. Медсестра заносить моє ім’я до журналу обліку, коли результат готовий – кличе сімейного лікаря.

Заходимо із камерою, тепер головне питання – наскільки конфіденційна інформація про дослідження.

Але пройти тест на ВІЛ можна стовідсотково анонімно, навіть не називати своє ім’я. Для цього у Дніпрі існують кабінети довіри, їхні адреси, до речі, можна знайти на сайті, що зараз на ваших екранах. Або навіть придбати експрес-тест в аптеці. Середня ціна – від 90 до 120 гривень.

Тепер перевіримо, як зробити тест у домашніх умовах.

“Всі швидкі тести складаються з трьох елементів: це власне тест, скарифікатор, яким ми будемо колоти палець та буферний розчин для визначення результату.”

Беру автоматичний скарифікатор та щільно притискаю до пальця.

Далі набираємо кров в спеціальне віконце тесту. Додаємо краплю буферного розчину та чекаємо на результат рівно 15-ть хвилин. Це важливо для вірогідності.

Лікарі вкотре нагадують: ВІЛ давно вийшов за межі уразливих груп. Тепер це радше соціальна проблема. І дедалі частіше передається статевим шляхом.

Отож, поради лікарів – бодай раз на рік проходити тестування на ВІЛ. Відмовитись без випадкових статевих зв’язків та вести здоровий спосіб життя.