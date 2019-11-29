Протестуйся — врятуй життя

29.11.2019 17:26

1 грудня відзначають всесвітній день боротьби зі СНІДом  хворобою яка щороку уносить мільйони життів по всьому світу. Зараз на Дніпропетровщині офіційно 25 тисяч ВІЛ-інфікованих. Проте реальна картина набагато гірша. Адже далеко не кожна людина проходить тестування. Тож третина ВІЛ-позитивних навіть не здогадується про свій статус.

11 телеканал провів експеримент: де в Дніпрі можна анонімно та безкоштовно здати експрес-тест на ВІЛ та поспілкувався з людьми, які десятки років живуть з позитивним статусом. Дивимось!

Ірина  ВІЛ-позитивна. 10 років тому діагноз став для неї справжнім шоком.

Тепер вона соцпрацівниця і сама допомагає людям, що тільки-но дізналися свій статус. На власному прикладі доводить: життя із ВІЛ  це не страшно. Жінка має чоловіка, двох дітей та постійно подорожує.

Повноцінне життя можливе завдяки так званій антиретровірусній терапії.

Ліки зменшують концентрацію вірусу в крові і його вплив на організм. У обласному СНІД-центрі повідомляють тривожну статистику. Кожен сотий житель Дніпропетровщини має ВІЛ, а третина хворих не знають про свій статус.

Зараз скринінговий аналіз на ВІЛ  це ось такі “швидкі” експрес-тести. Їхня вірогідність 99% і головне  людина через 15 хвилин вже знає результат.

Після реформи первинної ланки меддопомоги зробити тест можна абсолютно безкоштовно у сімейного лікаря, кажуть у СНІД-центрі. Перевіримо, чи дійсно це так просто! Я вирушаю до своєї поліклініки.

Відмовити лікар не має права, проте може поцікавитися, що стало приводом для звернення. Це може бути навіть один незахищений сексуальний контакт.

Я заповнюю згоду, далі мене ведуть до маніпуляційної.

Здаю кров. Медсестра заносить моє ім’я до журналу обліку, коли результат готовий  кличе сімейного лікаря.

Заходимо із камерою, тепер головне питання  наскільки конфіденційна інформація про дослідження.

Але пройти тест на ВІЛ можна стовідсотково анонімно, навіть не називати своє ім’я. Для цього у Дніпрі існують кабінети довіри, їхні адреси, до речі, можна знайти на сайті, що зараз на ваших екранах. Або навіть придбати експрес-тест в аптеці. Середня ціна  від 90 до 120 гривень.

Тепер перевіримо, як зробити тест у домашніх умовах.

“Всі швидкі тести складаються з трьох елементів: це власне тест, скарифікатор, яким ми будемо колоти палець та буферний розчин для визначення результату.”

Беру автоматичний скарифікатор та щільно притискаю до пальця.

Далі набираємо кров в спеціальне віконце тесту. Додаємо краплю буферного розчину та чекаємо на результат рівно 15-ть хвилин. Це важливо для вірогідності.

Лікарі вкотре нагадують: ВІЛ давно вийшов за межі уразливих груп. Тепер це радше соціальна проблема. І дедалі частіше передається статевим шляхом.

Отож, поради лікарів  бодай раз на рік проходити тестування на ВІЛ. Відмовитись без випадкових статевих зв’язків та вести здоровий спосіб життя.

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