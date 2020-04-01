Новий антирекорд

В Україні плюс 120 випадків захворювання на коронавірус за останню добу. Станом на 18 годину середи – 669 інфікованих. Київщина залишається лідером – там майже дві сотні хворих. Тернопільщина обійшла Чернівецьку область – там 98 випадків захворювання проти дев’яноста на Буковині. У сусідній Івано-Франківській області – понад шістдесят хворих. На Полтавщині, де поки зареєстровано усього 2 випадки, знайшли нульового пацієнта. Це дочка 68-річної хворої, яка вже тиждень лікується від КОВІД-19. У дівчини не було симптомів, проте вона зізналася, що на початку березня повернулася з Польщі. Лабораторний тест підтвердив в неї коронавірус. Загалом від хвороби в Україні одужали 10 українців, сімнадцятеро померли. У МОЗ наголошують: не у всіх випадках саме коронавірус став безпосередньою причиною смерті.

“В статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють всі випадки, в яких діагностували коронавірусну хворобу. Це не значить, що у всіх 17 випадках коронавірус призвів до летального наслідку. Найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих з цукровим діабетом.”

На Дніпропетровщині ж за останню добу кількість хворих не збільшилася. Маємо 9 випадків. Ще одинадцять – із підозрою очікують на результати тесту, одна людина одужала.

Медики ж готуються до можливого збільшення кількості хворих у найближчі два тижні. Адже до області повернулися понад 2000 мешканців з-за кордону. Вони погодилися на самоізоляцію. Усі пацієнти із підтвердженим діагнозом перебувають наразі у двох інфекційних лікарнях Дніпра та Кривого Рогу. Їхній стан стабільний.

“З 4-х пацієнтів, що знаходяться в місті Дніпрі на госпітальній базі, один в стані середньої важкості, в нього є запалення легенів, над ним лікарі працюють. Стан на сьогодні стабільний.”