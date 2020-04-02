Маска власноруч

Де взяти маску, якщо без неї до аптеки не пускають? Мінімум зусиль і такий дефіцитний нині засіб захисту власними руками можна виготовити навіть не виходячи із дому. Ми вже поцікавились, як це зробити й підготували “інструкцію”: 20 хвилин часу, трохи майстерності та невеличкий запас тканини. Майстер-клас від нашої Марії Курач – на ваших екранах.

Вітання усім. Сьогодні ми спробуємо пошити багаторазову захисну маску у домашніх умовах. Для цього ми заздалегідь подивилися кілька онлайн-уроків, обрали серед них оптимальний, тому що спосіб пошиття повинен бути доступним і зрозумілим кожному. Особливо, якщо ви робите це вперше, так само, як і я.

Для цього нам знадобляться: нитка з голкою, ножиці, шматочок мила, папір, лінійка та ручка з олівцем.

І звичайно, найголовніше – це тканина, з якої ми будемо шити. Замовити її можна в онлайн магазинах, однак ми користуємося тільки домашніми, підручними засобами, тож для нашої маски використаємо стару бавовняну сорочку, якою вже не користуються.

Найскладніше – це розібратися та зробити викройку. Ми взяли приблизні заміри…. і наша викройка готова.

Тепер готову викройку необхідно вирізати.Прикладаємо нашу викройку до тканини, беремо звичайний шматочок мила і обводимо контур. Мило дуже добре малює на тканині.

Ми зробили два контури, адже нам знадобиться два шматочки. Тепер обидва вирізаємо.

Тепер ми вивертаємо тканину, обидва клаптики разом

Наша маска готова. Якщо ви трохи майстерніші від мене, ви зможете приховати шов, обробити краї і загалом, ваша маска виглядатиме трохи більш акуратно. Проте мінімальний захист уже є. Також у маску можна покласти марлю, вона може бути дво- або навіть тришаровою. Проте, зауважу, що маска убезпечує від передачі вірусу ту людину, яка її носить.

В реальності наше творіння вигладає ось так. З вами була Марія Курач.