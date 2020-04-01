Госпітальні бази забезпечують всім необхідним

Госпітальні бази Дніпропетровщини, які визначили для боротьби з коронавірусом, потрохи забезпечують всім необхідним. Допомога надходить з різних джерел. Гуманітарних, а також від бізнесу, який включився в загальний процес підготовки. Сьогодні допомогу отримали дві лікарні – двадцять перша та Мечникова. В першу чергу, це засоби захисту для медпрацівників.

Лікарня Мечникова в разі загострення ситуації з коронавірусом стане головним пунктом порятунку найтяжчих хворих. Сьогодні сюди привезли чергову допомогу. Частина з офісу президента, інше від бізнесових структур.

Ця чергова допомога не покриє потреби на сто відсотків, кажуть в лікарні. Втім на декілька тижнів її вистачить.

“Сьогодні триває дуже правильна підготовка. Необхідно ще пару днів і ми вже будемо готові приймати найтяжчих хворих, які потрапили в біду з коронавірусом.”

Для хворих на коронавірусу лікарня імені Мечникова підготовила терапевтичний корпус. Він розрахований на сто вісімдесят ліжок. Реанімаційне відділення також буде долучено. На сьогодні в лікарню надійшло вісім апаратів штучної вентиляції легень. Очікують ще п’ятнадцять.

“Наразі ми замовили коштом обласного бюджету 70 ШВЛ, поставки будуть у квітні, ми очікуємо десь 30-35 апаратів.”

Також величезним дефіцитом в Україні й у світі в цілому залишаються біозахисні костюми для медиків. Вони одноразові, тому їх має бути вдосталь. Сьогодні лікарні двадцять перша та Мечникова отримали їх по сто п’ятдесят одиниць.