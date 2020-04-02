Епідемія коронавірусу вплинула на роботу українських судів

Установи на карантин не закриваються, проте ввели певні обмеження.Тепер зайти до будівлі суду можна виключно із повісткою та у захисній масці. Перевірка температури – обов’язкова. Крім того, людей з ознаками респіраторних захворювань впускати категорично заборонено. Як і тих, хто не є учасниками процесу.

“Надано можливість ознайомлення з матеріалами судових справ на підставі відповідних заяв чи клопотань на електронну пошту. Подання процесуальних документів у справах можливо з використанням системи “Електронний суд”. Вхід до будівлі суду можливий лише за 20 хвилин до початку судового засідання.”