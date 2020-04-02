Допомога людям похилого віку

Компанія ІНТЕРПАЙП закупила та доставила майже півтори тисячі продуктових наборів ветеранам заводів. Таку акцію запровадили, аби зробити карантин для пенсіонерів більш безпечним та щоб вони зайвий раз не ходили до магазинів. Більш детально – у наступному сюжеті.

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП приготувала гуманітарну допомогу ветеранам праці підприємств. Таку акцію запровадили, аби перебування на карантині зробити безпечним та скоротити їхні потреби під час ізоляції. В продуктовий кошик входять: крупи, макарони, консерви, питна вода, фрукти, овочі, тобто все необхідне на певний час. До ініціативи приєдналися і співробітники заводів. Хтось надав фінансову підтримку, а хтось приєднався до волонтерських бригад.

Всього в ветеранських організаціях заводів ІНТЕРПАЙП налічується понад дев’ять тисяч людей. З них майже півтори тисячі пенсіонерів потребують першочергової допомоги. Переважно це люди з інвалідністю, з тяжкими захворюваннями, або просто одинокі. В цьому багатоквартирному будинку проживає пані Лариса. Жінка з 1956 року працювала на ІНТЕРПАЙПІ у відділі технічного контролю. Несподіваному сюрпризу — зраділа.

Користь та необхідність такої допомоги відзначили й інші.

Сьогодні, в час пандемії коронавірусу, в найбільшій небезпеці знаходяться люди похилого віку. Аби вони не ризикували своїм життям та дотримувались ізоляції, їм потрібна допомога.

Таку благодійну акцію компанія Інтерпайп запровадила ще й в Нікополі та в Новомосковську.