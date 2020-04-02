Дніпро готується до найгіршого

02.04.2020

Для можливих жертв коронавірусу викопали понад 600 могил. Міська влада пояснює: на такий крок пішли через стрімке поширення епідемії у Європі та зокрема  в Україні. Змінилися й правила поховання. На церемонії не повинно бути більше однієї людини на 10 квадратних метрів. Тіла хворих на коронавірус та навіть загиблих із підозрою на нього видаватимуть у герметичних пластикових пакетах та закритих трунах. І навіть не робитимуть розтин, аби запобігти поширенню інфекції.

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