На Дніпропетровщині чотири нові випадки коронавірусу

В Україні – 138 випадків захворювання на коронавірус за добу. Станом на 17:00 п’ятниці – в країні 942 хворих. Найбільше інфікованих у Києві – 180. Там вже обрали медзаклади так званої “другої хвилі”, до яких доправлятимуть пацієнтів, коли закінчаться місця у базових лікарнях. Продовжує загострюватись ситуація й на Буковині – від учора плюс 28 хворих. Чернівецьку область майже повністю закривають на в’їзд та виїзд. В решті областей – спостерігається значно менш різке зростання кількості хворих. З початку епідемії в Україні 23 людини померли, 19 одужали. В стаціонарах перебуває половина від усієї кількості інфікованих.

Двоє хворих із Кривого Рогу. Це жінка та хлопчик п’яти років – родичі раніше госпіталізованих мешканців міста. Ще двоє – із Новомосковська та Дніпра. Таким чином маємо вже 14 інфікованих. Натомість одужали вже троє. Двоє – за останню добу. Серед них дружина чоловіка, якого виписали з лікарні ще тиждень тому. 18 людей -очікують результати тесту на коронавірус.