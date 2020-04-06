ІНТЕРПАЙП закупив ЗІЗ для опорних лікарень області на 35,3 мільйона грн.

Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП законтрактувала та оплатила засоби індивідуального захисту для лікарів на суму в 35,3 млн грн. Медичні рукавички, костюми біозахисту, респіратори й інша продукція медичного призначення буде направлена ​​в опорні лікарні в Дніпрі, Новомосковську та Нікополі.

В умовах швидкого поширення коронавірусу в Україні важливо не тільки знайти кошти для придбання найнеобхідніших позицій, а й оперативно здійснити їх закупівлю. Недостатня кількість засобів індивідуального захисту для лікарів – одна з основних причин кризи, яка охопила медичні системи Китаю та Італії.

Щоб запобігти такому сценарію в Дніпропетровській області, компанія ІНТЕРПАЙП спільно з Обласним штабом протидії коронавірус і опорними лікарнями визначила першочергову потребу в ЗІЗ для медичних працівників.

Компанія вже законтрактувала і частково оплатила засоби індивідуального захисту та витратні матеріали на суму в 35,3 млн грн. На цю суму буде придбано понад 77 тисяч медичних рукавичок, 34,3 тис. костюмів біологічного захисту, 66 тисяч респіраторів класу FFP2, FFP3, 27 тисяч медичних хірургічних масок, 23,3 тисячі ізоляційних халатів, а також 165 кг хлорвмістних засобів для дезінфекції.

Засоби індивідуального захисту та витратні матеріали будуть доставлені в Дніпро до кінця квітня. Це – друга поставка ЗІЗ, яку ІНТЕРПАЙП передасть опорним лікарням області. Раніше компанія спільно з благодійним фондом «Відродження регіону» передала в Дніпро, Нікополь та Новомосковськ понад 45 тисяч пар медичних рукавичок, по 20 тисяч медичних шапочок і фартухів, 100 тисяч пар бахіл, близько 200 захисних окулярів, а також 35 електровідсмоктувач, 380 розпилювачів дезінфекційних засобів і 1800 одиниць антисептика для рук.

Андрій Бибик, директор із закупівель і логістики ІНТЕРПАЙП:

«Як велика промислова компанія, ІНТЕРПАЙП працює з великим пулом підрядників. Нам вдалося знайти та замовити ЗІЗ медичного призначення завдяки допомозі нашого постійного партнера з постачання спецодягу – компанії ВОРКСТОР. ВОРКСТОР допомагав Китаю в піковий період епідемії й зберіг добрі стосунки з місцевим фармацевтичним гігантом – компанією СІНОФАРМ, яка і здійснить поставку. Крім того, наш постійний партнер по інспекціях і сертифікаціях Bureau Veritas безкоштовно проведе інспекцію вантажу в Шанхаї. У такі критичні моменти, як зараз, важлива підтримка і взаємовиручка. Тільки так ми зможемо перемогти епідемію».