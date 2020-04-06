nак називається програма народного депутата України Дмитра Кисилевського. Вона спрямована на тих, хто в умовах карантину особливо потребує допомоги. Це люди похилого віку, самотні, особи, що мають інвалідність. В Індустріальному та Самарському районах міста розпочалася доставка продуктових наборів.

У здійсненні програми “Піклуючись про вас” беруть участь помічники депутата Кисилевського, соціальні працівники та співробітники Інтерпайп. Загалом планується розвезти 600 наборів. Сьогодні треба доставити небагато немало, а сто наборів. Учасники розподілилися по групах й поїхали по адресах. Іноді, каже помічник депутата Олексій, треба не лише донести коробку до дверей, а й допомогти літній людині її розпакувати.

Валентина Миколаївна і до карантину нечасто виходила з дому. А зараз ще й виник ризик заразитися коронавірусом, то й взагалі – жінка опинилася у самоізоляції. Каже продукти, що надіслав депутат Дмитро Кисилевький, це дуже вчасна допомога.

Раїса Сергіївна мешкає одна. Каже, дуже приємно, що не лише сусіди, а й депутат не забуває про неї.

Зараз дуже важливо звернути увагу саме на таких, самотніх, іноді зовсім немічних людей. І у цій допомозі не використовувати політичних гасел, а об’єднуватися, вважає Дмитро Кисилевський.