Допомога лікарням Дніпропетровщини

07.04.2020

Компанія ІНТЕРПАЙП разом зі штабом протидії коронавірусу продовжує підтримувати опорні мед заклади. Першу партію засобів індивідуального захисту лікарні Дніпра, Нікополя, Новомосковська отримали минулого тижня. Невдовзі компанія забезпечить медичний персонал спеціальними костюмами біозахисту, яких нині катастрофічно не вистачає. Подробиці — далі.

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП разом зі штабом протидії коронавірусу продовжує допомагати опорним лікарням області. Компанія закупила партію необхідних медичних матеріалів для лікарів на 35 мільйонів гривень. Це – медичні маски, костюми біологічного захисту, респіратори, ізоляційні халати та засоби дезінфекції.

Високу якість гарантує крупний міжнародний постачальник. Це – відома фармацевтична компанія із Китаю. Такі засоби індивідуального захисту необхідні українським лікарям задля їхньої безпеки. Оперативна закупівля необхідного дозволить уникнути проблем із забезпеченням, які призвели до кризи в інших країнах.

Все необхідне для лікарень компанія ІНТЕРПАЙП погоджує з обласним та міськими штабами. Піклуються не лише про індивідуальний захист лікарів, але й про сучасне та вкрай важливе для пацієнтів обладнання.

Партія сучасних мед матеріалів для лікарень вже невдовзі прибуде з Китаю до Дніпра.

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