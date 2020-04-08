52 смерті на 1600 хворих

В Україні летальність від коронавірусу складає 3,1%. Для порівняння, у Німеччині та Південній Кореї цей показник не перевищує 2%. Натомість в Іспанії та Франції, які зараз найбільше в Європі потерпають від епідемії, смертність наближається до 10%, а в Італії – й взагалі до рекордних 12%. Експерти пов’язують такі цифри із великою кількістю хворих похилого віку. Яка ж ситуація в Україні – ми зібрали найсвіжішу статистику. Дивимось.

Ризик смерті від коронавірусу тісно пов’язаний із віком пацієнта, твердять медики. Це добре видно на ось цьому графіку. В Україні не помер жоден хворий до 30 років. Натомість, що більший вік, тим більший ризик тяжкого перебігу хвороби. Майже 85% померлих – це люди, старші за 50 років. Тільки за минулу добу в лікарнях померли семеро. Усім – від 51-го до 82-х.

Щоправда, від COVIDy гинуть й молоді люди – це майже 6% від усіх летальних випадків. Буквально вчора в Києві лікарі не змогли врятувати 36-річного чоловіка.

«На жаль …

Сьогодні ми втратили пацієнта.

За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогречуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ та ЕКМО»

Значно погіршує прогноз наявність в пацієнта супутніх захворювань. Так, із двох десятків загиблих в Україні половина мали гіпертонію, троє – цукровий діабет та онкологію. І тільки одиниці не мали супутніх захворювань.

Також медики попереджають: частина загиблих надто пізно звернулися за медичною допомогою. Так, у селі Тинне на Рівненщині від пневмонії через COVID-19 померли троє жінок, що довгий час займалися самолікуванням. Пневмонія при коронавірусі може розвиватися блискавично, кажуть лікарі.

Отже, при перших проявах хвороби варто негайно повідомити сімейного лікаря, який обере тактику лікування.

Якщо вам відмовляють в госпіталізації за наявності тяжких симптомів, слід негайно звертатися на гарячу лінію МОЗ. Телефон зараз на ваших екранах.

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