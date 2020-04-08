Чи закриватимуть в’їзд до Дніпра?

Ще вчора ввечері з’явилась інформація про обмеження руху транзитного транспорту. Таке рішення спецкомісії оприлюднила міськрада на своєму сайті. В ньому йдеться, що начебто з восьмого квітня ніхто з інших регіонів не зможе потрапити до Дніпра. Чи насправді так воно і є, з’ясовували кореспонденти 11-го каналу.

Умови карантину посилюються. На сайті міськради Дніпра з’явилось офіційне оголошення: в’їзд транзитного транспорту — заборонений. Таке рішення прийняла спец комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це означає, що відсьогодні місто частково зачиняється.

“Рішення спеціальної комісії щодо обмеження в’їзду транспорту з інших регіонів України не стосується тих, хто працює, навчається, веде бізнес, проходить лікування у Дніпрі, а також ваговозів, якщо у перевізному листі є позначка на відвантаження у місті.”

Але чи діє це рішення на практиці? Це блокпост на Полтавському шосе. Відразу ж бачимо — всі автомобілі вільно виїжджають та заїжджають у місто.

На блокпості пояснюють, про закриття міста краєм вуха чули, але ніяких вказівок та інструкцій стосовно нових обмежень не отримували. Тож і працюють у звичному режимі.

На блокпості чергують правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники та медики. Транспорт зупиняють, але тільки для того, щоб перевірити температуру тіла водія та пасажирів. Якщо все добре — дозволяють їхати далі, в іншому випадку — викликають швидку.

Правоохоронці своєю чергою проводять роз’яснювальні та профілактичні бесіди. Про заборону на в’їзд до міста транзитного транспорту також не чули.

“В нас іде превентивна діяльність щодо роз’яснювальної роботи з населенням. Як ви самі бачите, за весь цей період часу жоден автомобіль не був повернутий і розвернутий в іншому напрямку, тобто місто відкрите, все працює в стаціонарному режимі.”

В облраді ж коментують — приймати рішення про обмеження в’їзду, або перекриття населеного пункту не в компетенції міської влади. Мова може йти лише про карантинні блокпости. Але їх встановили ще на початку карантину, аби перевіряти стан здоров’я тих, хто приїжджає до міста.

Тож поки що на міських блокпостах все залишається незмінним.