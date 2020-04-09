Карантинний Великдень

МВС та представники релігійних конфесій узгодили особливий формат проведення свят. Служби у храмах все ж таки будуть. Але у присутності не більш як десяти осіб. Тож для парафіян усе транслюватимуть в Інтернеті. Коли немає богослужінь, вірянам не забороняється відвідувати церкви самостійно. Заходити одночасно у великий храм можуть дві особи, а у маленький – лише одна. Маски чи респіратори – обов’язкові. І жодних черг ззовні. Що ж до освячення пасок та великодніх кошиків, розробили кілька сценаріїв. У містах священнослужителів можуть запрошувати до пекарень, на заводи або ж у магазини. З тим, щоб усі охочі мали змогу купити вже освячений хліб. У сільській місцевості віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота. Щоб священник пройшов вулицями та освятив їх.

“Біля храмів та соборів під час релігійних свят будуть патрулювати наряди поліції та у разі встановлення правопорушень притягати винних до відповідальності. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Звертаємо увагу, що продаж гілок верби на вулицях заборонений.”