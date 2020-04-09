На Дніпропетровщині підтвердили 6 нових випадків COVID-19

1 – у Кам’янському та 5 – у Першотравенську. Таким чином хворими на коронавірус на Дніпропетровщині вважаються 48 осіб. В Україні кількість інфікованих збільшується щодня. Лише за минулу добу стало відомо про 224 нові випадки.

У Дніпропетровській області станом на 15:00 9 квітня стало відомо про 6 нових випадків коронавірусу. З них 5 – у Першотравенську. Тож загалом у цьому місті вже підтвердили діагноз у 26 людей.

Зокрема, коронавірус виявили у двох пацієнтів з пневмонією. Обидва зараз – у лікарні. 61-річна жінка у стані середньої тяжкості. Ситуацію у Першотравенську тримають під контролем. Зараз там виявляють усіх, хто контактував із захворілими. Вони мають обов’язково стати на облік до сімейного лікаря.

У самому ж Дніпрі ситуація залишається незмінною. Станом на 9 квітня в місті офіційно підтверджено 13 випадків коронавірусу.

“Троє з них уже одужали. 10 на лікуванні. 11 людей очікують результати свого обстеження. Маємо 71 негативний результат ПЛР тест-систем.”

В Україні за добу лабораторно підтвердили 224 нових випадки COVID-19. Найбільше у Києві, Чернівецькій, Львівській та Кіровоградській областях. Лідери загальної статистики поки не змінюються. Це Київ – 300 випадків, Чернівецька область – 302. Івано-Франківська – 218 та Тернопільська – 169. З початку епідемії в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 45 пацієнтів.

Протягом доби було перевірено майже 2,5 тисячі зразків. Наразі лабораторні дослідження на COVID-19 проводять у 37 державних лабораторіях та двох приватних.