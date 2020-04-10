Медики з Харкова вигадали, як рятувати хворих на коронавірус за допомогою пакетів особливої конструкції. Втілити ідею в життя змогла дніпровська компанія товарів для побуту. На підприємстві вже переобладнали цілу лінію і почали виготовляти спецпакети для лікування дихальної недостатності при COVID-19. Потужностей виробництва вистачить, аби забезпечити ними всі медзаклади країни, які приймають інфікованих коронавірусом. Наша Валерія Бовша з подробицями.

Це відео харківських медиків за кілька днів набрало понад сто тисяч переглядів у соцмережах. Люди дякують вигадливим лікарям. На відео фахівці дитячої інфекційної лікарні Харкова випробовують виріб, виготовлений на їхнє замовлення у Дніпрі. Його хочуть використовувати, як альтернативу апарату штучної вентиляції легень. Це поліетиленовий пакет з двома клапанами.

Технологія не нова, її використовують у світі, та коштують такі вироби недешево. Тож лікарі вирішили створити бюджетні аналоги в нашій країні. Виготовили такий спецпакет на виробництві дніпровської компанії товарів для побуту. Як треба вийшло не одразу, та з другої спроби змогли виконати замовлення. Поліетилен використали для цього найвищої якості та високої щільності.

Під виготовлення дихальних спецпакетів тут вже переобладнали цілу лінію. Компанія готова забезпечити ними всі лікарні, що приймають людей з коронавірусною інфекцією. До того ж абсолютно безкоштовно, адже вбачають у цьому свій внесок у боротьбу з коронавірусом. Наразі компанія має замовлення від більш як сімдесяти медичних закладів з усієї країни.

Звісно, повністю замінити апарати штучної вентиляції легень такі пакети не здатні. Їх можна застосовувати тільки для пацієнтів, що знаходяться при свідомості й дихають самостійно, але через ураження легень пневмонією, не можуть наситити організм достатньою кількістю кисню.