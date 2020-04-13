Фонд “Відродження регіону” та Інтерпайп передали медикам засоби індивідуального захисту

Центральна лікарня Першотравенська, шахтарського містечка, де зафіксований спалах коронавірусу, отримала гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. Фонд “Відродження регіону” та компанія Інтерпайп передали медикам вкрай необхідні засоби індивідуального захисту та медичні матеріали. Деталі у сюжеті.

За декілька днів у шахтарському місті Першотравенськ підтвердили 27 випадків захворювання на коронавірус. Фонд “Відродження регіону”, створений за ініціативи компанії Інтерпайп, оперативно відреагував на спалах COVID-19 в області. Минулої п’ятниці до центральної лікарні Першотравенська передали першу партію гуманітарної допомоги.

До першої партії увійшли 2 електровідсмоктувачі, по 2 тисячі бахіл і медичних шапочок, 1 тисяча систем для переливання розчину, 30 пневматичних розпилювачів для дезінфекції, а також антисептичні та дезінфекційні засоби. Загалом кошти на придбання цих матеріалів та медтехніки були переказані промисловими компаніями в благодійний фонд Відродження регіону. Координацію, закупівлю і доставку взяли на себе фахівці ІНТЕРПАЙП.

Наразі ІНТЕРПАЙП чекає на надходження великої партії засобів індивідуального захисту із Китаю і вже незабаром передасть і нову партію допомоги до Першотравенська – біокостюми та ізоляційні халати.