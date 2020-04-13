Антикарантинна Вербна неділя

Доки медики щосили намагаються протистояти коронавірусу, є й ті, кому попри постійні вмовляння, правила карантину чомусь не писані. Десятки парафіян та причастя усіх – з однієї ложки. І така картина у багатьох храмах країни. Дніпро не став винятком. У Вербну неділю соцмережі буквально вибухнули відео з церковних богослужінь, де, попри карантин, зібрався натовп вірян. Чи порушили церковники закон і чого ж тоді чекати на Великдень? Наші журналісти поцікавились.

На цих кадрах – територія одного з храмів на житломасиві Тополя 3. Парафіяни без остраху причащаються з однієї ложки. Соцмережі буквально вибухнули. Ці кадри поділили людей на два табори.

А от самі церковники, які проводили це антикарантинне причастя, виправдовуються. Кажуть, усі санітарні норми були дотримані. Божаться, ложку дезінфікували після кожного вірянина.

І додають – причастя проходило на вулиці, віряни були у масках та дотримувались соціальної дистанції.

На боці церковників і парафіяни, які взагалі роблять хід конем. Кажуть, на автора скандального відео вже готують заяву до поліції за наклеп.

Чи займатимуться поліцейські автором відео – невідомо. А от зафіксоване на ньому масове причастя вже перевіряють.

“Вказаний факт зареєстровано у журнал єдиного обліку Шевченківського відділення поліції, наразі правоохоронці проводять перевірку, після якої буде прийнято законне рішення що до цієї ситуації.”

Проте адвокати твердять: далеко всі порушення караються суддями. Через неправильно складені копами адмінпротоколи, справи масово відправляють на допрацювання.

Загалом, за увесь період карантину на території області правоохоронці зафіксували понад тисячу порушень. Понад троє десятків тільки за останню добу. Та свята ще не закінчуються. Попереду – Великдень. І обласна влада, пророкуючи черговий наплив вірян у храмах, вкотре закликає усіх залишитись вдома.

“В цьому році, через епідемію коронавірусу ми маємо внести корективи у план свого святкування. Тому я звертаюсь до вас – залишайтеся вдома! Разом з вами ми зможемо побороти хворобу та повернутися до нормального ритму життя.”

А як альтернативу в обласній адміністрації парафіянам пропонують приєднатись до онлайн-трансляції богослужінь. Аби не наражати на небезпеку не лише себе, а й інших.