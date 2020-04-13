В аптеках з‘явилися експрес-тести на коронавірус

До 3000 тестів на добу. В Україні збільшили кількість лабораторних досліджень на коронавірус. Нагадаємо, за новими правилами ще з минулого тижня тестують усіх хворих із пневмоніями. У МОЗ заявляють: за потреби зможуть вийти на 30 000 тестів на тиждень. А от в аптеках нарешті з‘явилися експрес-тести. Ціна – від 445 до майже 6 сотень гривень. Вони у наявності в десятках столичних аптек, в одній – у Харкові. А от у Дніпрі за даними онлайн-ресурсу із моніторингу цін, поки немає жодної упаковки.

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