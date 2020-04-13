Вже тиждень, як в Україні заборонено відвідувати громадські місця без маски. Ми використовуємо захисні пов’язки та гумові рукавички, аби врятуватися від коронавірусу. Проте, якщо це робити неправильно, можна навпаки – збільшити ризик інфікування. Як безпечно знімати рукавички та маску – поради медиків далі в сюжеті.

Добу на картоні та декілька днів – на сталі та пластику. Вчені попереджають: коронавірус може існувати на різних поверхнях достатньо довго. Кнопка ліфту, ручка дверей, візок у супермаркеті – усе це може бути небезпечним. Аби захиститися, експерти радять торкатися речей клаптиком паперу, який потім – одразу викидати.

У нагоді також можуть стати зубочистки, ваш лікоть, або гумові рукавички. Проте їх дуже важливо правильно знімати.

“Лівою рукою на поверхні долоні за зовнішню поверхню потягти рукавичку таким чином, щоб шкіра правої долоні не торкалася до забрудненої поверхні. Для зняття лівої рукавички, потрібно пальці правої руки занурити під манжету і зняти таким ось чином.”

Варто пам’ятати, що гумові рукавички ніяк не допоможуть, якщо ви залізете ними у кишеню, або торкатиметесь смартфону чи обличчя. Вірусу байдуже із чого потрапити на вашу слизову – з голої руки, чи з рукавички. Убезпечити рот та ніс допоможе маска. Ось декілька правил її використання:

По-перше, не можна спускати маску на підборіддя. Вона має щільно прилягати до обличчя.

По-друге, пов’язку варто замінювати щодві години, або тільки-но вона стане вологою.

По-третє, не торкайтеся зовнішньої частини маски. Знімайте її, тримаючись тільки за гумові смужки та складайте зовнішньою частиною всередину.

Та найголовніше: після зняття засобів захисту треба добре помити руки з милом. Не забудьте обробити зап’ястя, область нігтів та між пальцями.