Фонд “Відродження регіону” і ІНТЕРПАЙП передали в Першотравенськ ЗІЗ і медичні матеріали

Благодійний фонд “Відродження регіону” і компанія ІНТЕРПАЙП швидко відреагували на спалах коронавірусу в Першотравенську і передали допомогу до центральної міської лікарні. Цей населений пункт став гарячою точкою на карті Дніпропетровської області, в місті налічується 22 хворих COVID-19.

10 квітня в Першотравенськ відправили 2 електровідсмоктувачі, по 2 тис. бахіл і медичних шапочок, 1 тис. систем для переливання розчину, 30 пневматичних розпилювачів для дезінфекції, а також антисептичні та дезінфекційні засоби. Гроші на закупівлю цих матеріалів були перераховані промисловими компаніями регіону в благодійний фонд “Відродження регіону”. Координацію, закупівлю і доставку виконали фахівці ІНТЕРПАЙП.

“Ми вдячні за своєчасну допомогу. За електровідсмоктувачі, які будуть потрібні для лікування хворих у важкому стані. За витратні медичні матеріали – шапочки, бахіли. Вони потрібні у великій кількості, щоб захистити наших медпрацівників. За пневматичні розпилювачі для деззасобів, тому що лікувальній установі потрібно зараз постійно у великих обсягах проводити дезінфекцію приміщень. Все це дуже актуально для нас. Найголовніше зараз робити все, щоб ситуація стабілізувалася”, – поділилася Тамара Турчин, генеральний директор Першотравенської міської лікарні.

“ІНТЕРПАЙП оперативно відстежує епідситуацію у місті та області. І, коли нам стало відомо про спалах коронавірусу в Першотравенську, ми відразу ж зв’язалися з генеральним директором Першотравенської центральної міської лікарні, щоб дізнатися, що найбільше необхідно зараз. І в найкоротші терміни зібрали першу партію “, – розповіла Тетяня Каптелова, головний лікар поліклініки ІНТЕРПАЙП.

Це тільки перша партія допомоги, яку передав благодійний фонд в Першотравенськ. У наступну партію увійдуть вкрай необхідні для безпеки медиків костюми біозахисту та ізоляційні халати. Надходження великої партії цих засобів захисту ІНТЕРПАЙП чекає з Китаю у квітні.