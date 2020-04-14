Смачна їжа з ресторанів для медиків, які ведуть боротьбу з COVID-19

Мережа ресторанів “Мафія” вже другий тиждень пригощає обідами медиків лікарень у Києві та Харкові. З минулого тижня у цей перелік додався Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України та лікарня імені Мечникова. Всього понад дві з половиною тисячі гарячих обідів доставили медикам.

Ресторан “Мафія” відвідувачів не приймає, але доставка працює. На кухні кипить робота. Від самого ранку повари пораються коло плити, адже окрім буденних замовлень, мають приготувати двадцять обідів для місцевих медиків. Ріжуть вітамінні салати, готують смачні млинці, варять запашний курячий суп.

Обіди відрізняються в залежності від потреб медиків. Щотижня — новий набір страв. Але завжди: перше гаряче блюдо, щось із м’ясного меню та гарнір, салат і хліб. Під час православного Великого посту, за бажанням, медики замовляють пісне меню.

Кухарі в захисних халатах, на обличчях – медичні маски, на руках — гумові рукавички. Щодві години їм міряють температуру.

Їжу розкладають у порційні контейнери, потім у пакунки.

Два десятки пакетів із наїдками, 10 хвилин в дорозі й на порозі лікарні машину вже чекають. Передача відбувається безконтактно.

Лабораторний центр МОЗ на вулиці Щербаня виявляє хворих на коронавірус, у лікарні Мечникова знаходиться пацієнтка у тяжкому стані. Медики чергують цілодобово і приємно вражені, що їм допомагають гарячими смачними обідами. У ресторані “Мафія” сподіваються, що їхня ініціатива стане прикладом і для інших підприємців.

Безкоштовні обіди для медиків ресторани “Мафія” планують поставляти до кінця карантину.