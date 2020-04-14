У здоровому тілі – усе здорове

Зачинені спортзали та домашня ізоляція – не привід забувати про фізкультуру. У карантинний графік варто додати прості фізичні вправи. Виконувати їх можна усією родиною та навіть залучати дітей. Як тренуватися весело і головне з задоволенням – наша Марія Курач вже поцікавилися у професіоналів.

Вітання усім. Для підтримки гарного самопочуття та дотримання хоча б мінімальної активності, ми попрохали спортсменку з боксу та ММА Світлану Гоцик, поділитися простими фізичними вправами, які можна виконувати як на вулиці, так і в приміщенні. Однак спочатку варто трохи розім’ятися. Для цього підійде біг на місці, махи ногами та стрибки зі скакалкою, якщо така є.

Усі ці вправи не можна виконувати хіба що вагітним. Людям з проблемами зі здоров’ям Світлана радить обмежитись одним підходом. Діти, що не мають фізичної підготовки, кожне завдання можуть робити 5-8 разів. Більш спортивні – по 10 разів двома підходами.

Люди, які знайомі зі спортом, у якості допоміжних засобів можуть використовувати спеціальні гумки, гантелі або навіть пляшки з водою.

Світлана радить виконувати такий комплекс через день. Коли від цих вправ ми відпочиваємо, зранку варто робити хоча б легку зарядку. Як в школі. Можна навіть підтанцьовувати.