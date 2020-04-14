Допомогти та захистити

Соцпрацівники та люди, які обслуговують будинки – у групі ризику. Адже коло їхніх щоденних соціальних контактів не зменшується навіть під час карантину. Тож, аби захистити себе та оточення від можливого зараження коронавірусом, їм вкрай необхідні засоби індивідуального захисту. Розуміючи це, народний депутат Дмитро Кисилевський передав до терцентрів та ОСББ Самарського та Індустріального районів набори з масками, рукавичками та санітайзерами. Подробиці у нашому сюжеті.

Від соціальних працівників Індустріального та Самарського районів залежить життя близько восьмиста підопічних. Люди похилого віку — в групі ризику, тож на вулицю зараз не виходять. Саме тому навантаження на соцпрацівників зросло в рази. Аби не наражати на небезпеку своїх підопічних та себе, засоби захисту їм просто необхідні. Тож народний депутат Дмитро Кисилевський організував передачу для терцентрів Індустріального району та Самарського районів 120 наборів. Маски, рукавички та антисептики — цього соцпрацівникам має вистачити на деякий час.

Щодня працюють попри карантин та небезпеку і люди, що обслуговують будинки. Полагодити світло, відремонтувати водопровід або прибрати будинок — усе це потрібно робити тут і зараз. Аби убезпечити себе та оточення, у працівників мають бути засоби захисту. Тож, для ОСББ Індустріального та Самарського районів Дмитро Кисилевський передав понад дві сотні наборів з масками, рукавичками та санітайзерами.

Дмитро Кисилевський розуміє — і соцпрацівникам, і людям, що обслуговують будинки, засоби індивідуального захисту вкрай необхідні. Адже щодня, дбаючи про інших, наражають на небезпеку себе.