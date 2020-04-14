Зміни у транспортній сфері

Щоденний моніторинг пасажиропотоку, збільшення кількості ранкових рейсів, зменшення інтервалів перевезень та можливість їздити без спецквитків. Про всі зміни, що відбулися у транспортній інфраструктурі Дніпра за останній тиждень – дивіться просто зараз!

Вже майже три тижні громадським транспортом Дніпра можна користуватися лише за спеціальними посвідченнями працівників критичної інфраструктури. Такі наразі мають понад сто сорок тисяч мешканців міста. Профільні спеціалісти міськради Дніпра щодня моніторять пасажиропотік і відповідно змінюють графік руху. Так, минулого тижня додали кілька ранкових рейсів – близько шостої години на трамвайних маршрутах номер 5, 12, та 19, а також на тролейбусі № 2. А ось на тролейбусф № 14, що прямує з житломасиву Сонячний в центр і назад -навпаки зменшили.

Прийняли рішення додати машини на кілька популярних автобусних маршрутів -№ 4, 21, 43, 77. Додалося від п’яти до дванадцяти рейсів. Також, як і обіцяли, тепер жителі віддалених районів з погано розвиненою інфраструктурою, можуть їздити в автобусах без спецперепусток. Це мешканці вулиць Кротова та Моторна, селищ Шевченко, Таромське й Авіаторське. Втім, користуватися транспортом тамтешні жителі без спецквитків мають можливість лише два рази на тиждень – у понеділок та четвер.

В міськраді нагадують: користуватися громадським транспортом можна лише в захисних масках та рукавичках. І пересуватися містом за спецквитком дозволено виключно по роботі. Департамент транспорту попереджає: якщо власники перепусток будуть використовувати їх в інших цілях, варто чекати на додаткові обмежувальні заходи.