Жорсткий ультиматум від міського голови дніпровським священникам. Борис Філатов попереджає про неприпустимість скупчення людей у храмах на Великдень. І обіцяє: на отців, які порушать карантин, окрім штрафів чекає ще й цілий комплекс вже традиційних радикальних заходів від міської влади. Боротися з церковниками-порушниками планує методами, добре знайомими власникам наливайок та пунктів прийому бруху. Відповідне звернення до усіх священнослужителів Дніпра міський голова опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

“Якщо ви хочете ризикувати здоров’ям людей, то тоді не ображайтеся. Я вас чесно попереджаю.

І не допоможе вам ніхто…

Хочете сидіти без води й світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо.

Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію.”