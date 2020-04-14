Великдень онлайн, інакше – бетонні блоки під поріг церкви!

14.04.2020

Жорсткий ультиматум від міського голови дніпровським священникам. Борис Філатов попереджає про неприпустимість скупчення людей у храмах на Великдень. І обіцяє: на отців, які порушать карантин, окрім штрафів чекає ще й цілий комплекс вже традиційних радикальних заходів від міської влади. Боротися з церковниками-порушниками планує методами, добре знайомими власникам наливайок та пунктів прийому бруху. Відповідне звернення до усіх священнослужителів Дніпра міський голова опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

Якщо ви хочете ризикувати здоров’ям людей, то тоді не ображайтеся. Я вас чесно попереджаю.
І не допоможе вам ніхто…
Хочете сидіти без води й світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо.
Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію.”

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