Воля Божа — чи спланована операція?

У Дніпрі біля одного з храмів на житломасиві Тополя 3 знайшли бойовий снаряд часів другої світової війни. Вхід до території церкви тепер перерито. На місці працюють рятувальники. Віряни бідкаються й називають це справжньою змовою міської влади, аби лише скасувати масову службу на Великдень. Аргументи сторін слухали наші журналісти.

Чимала яма — прямісінько перед входом до церкви. Саме тут, на житломасиві Тополя 3, комунальники під час планової перевірки водогону випадково знайшли бойовий снаряд часів другої світової.

“Боєприпас був ідентифікований як 76-міліметровий артилерійський снаряд. Групою снаряд був завантажений на транспортний засіб та вивезений на підривний майданчик для знищення.”

За дивовижним збігом обставин, боєприпас виявили саме біля того храму, де минулими вихідними священники причащали людей з однієї ложки. Тим самим порушуючи карантинні норми.

Провокація чи ні — вже досліджують правоохоронці. А от потрапити до храму, принаймні найближчого тижня, вірянам не вдасться. Територія ретельно досліджується рятувальниками, адже де один снаряд, там може бути й інший. Парафіяни ж вбачають у цьому вселенську змову!

Та демонструвати ці докази жінки чомусь відмовились. У міськраді ж з приводу переритого входу до храму та несподіваної знахідки мають чітку позицію – на все воля Божа.

І прогнозують: роботи з ремонту водогону розпочнуться тільки після того, як рятувальники закінчать ретельне обстеження території. Тобто, після свят. До того — без варіантів — вхід до храму буде перекрито ямою.

Міський голова Дніпра на своїй сторінці у Фейсбук, без зайвих натяків, одразу повідомив священнослужителям — що саме на них очікує у разі порушення умов карантину під час Великодних свят.

“Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо.

Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію.”

Отже, храми-порушники будуть відпрацьовані по аналогічній схемі — з наливайками та незаконними кіосками.