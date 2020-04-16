З 13:00 суботи по 6:00 понеділка посилюють карантин

Голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко закликав жителів Дніпропетровщини залишатися вдома, зокрема, не відвідувати магазини та відмовитися від поїздок. Церкви області проводитимуть богослужіння за зачиненими дверима, онлайн-трансляції можна буде переглянути в інтернеті. Також на вулиці заборонено перебувати без маски та збиратися більш як двоє осіб. Місцевим органам влади рекомендовано обмежити перебування людей у громадських місцях, парках, спортивних та дитячих майданчиках. За дотриманням карантину у посиленому режимі слідкуватимуть понад 3 тисячі правоохоронців, порушників штрафуватимуть.

“Зробіть виняток! Не ходіть до церкви, тому що храм в цьому році може стати місцем спалаху епідемії. Освячені паски можна купити заздалегідь в магазині, а великодню службу подивитися онлайн в інтернеті.”