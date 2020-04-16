Складено понад тисячу протоколів на порушників карантину

Дніпропетровщина — серед інших областей України лідирує за кількістю складених штрафів на порушників карантину. Грають у футбол, займаються на спортмайданчиках та прориваються у закриті парки. Попри наполегливі прохання влади сидіти вдома, далеко не всі дніпряни їх дотримуються. За увесь період карантину правоохоронці області вже склали понад тисячу протоколів на порушників. Наш Єгор Ромахло знайшов героїв антикарантинної статистики та запитав — невже розваги важливіші за здоров’я?

Один з дворів на вулиці Калиновій. На цьому відео підлітки порушують одразу два правила — грають на дитячому майданчику та ще й без нагляду дорослих. А це вже житломасив Тополя. На стадіоні повним ходом йде тренування. Тільки-но помічають камеру, жіночки хутко тікають.

А ось цей чоловік ані журналістів, ані поліції не боїться. Закінчує вправи на брусах і тільки тоді пояснює свою категоричну позицію.

З парками, скверами та іншими зеленими зонами ситуація у місті трохи інша.

Чимала кількість протоколів виписується за прогулянку у громадському місті без захисної маски. Що правда тут, на території парку Шевченка, порушників поки не штрафують. Нацгвардійці обходяться усними попередженнями.

Парк з усіх боків огороджений стрічкою. На входах — патрулі нацгвардійців. Та, навіть за такої солідної охорони, знаходяться відчайдухи, яким аж горить прогулятися зеленою зоною.

Та їх зупиняють, роблять зауваження і відправляють у зворотному напрямку.

Не менше питань й до містян, які виходять на прогулянку без захисних масок. Як наприклад ось ця матуся, що ігнорує наші запитання.

Ба більше, на вулицю виходять й ті, хто знаходиться у найбільшій групі ризику. Цей вісімдесяти дворічний дідусь вийшов по хліб. Маску надягає вже при нас.

На дверях більшості магазинів вже давно висять таблички “входити лише у масці”. Однак, навіть зараз, за місяць від початку карантину, трапляються порушники.

У поліції повідомлять, за увесь період карантину на території Дніпропетровщини правоохоронці склали вже понад тисячу сто протоколів. І це найвищий показник в усій країні! Водночас, наголошують — це зовсім не означає, що у нас найбільша кількість порушників.

“Ми є лідерами по складанню протоколів, порушень є багато, однак в інших областях теж не менше. Це говорить тільки про те, що ми дуже жорстко та однозначно реагуємо на порушення правил та норм, встановлених законодавством.”

Левова ж частина порушників, кажуть у поліції, це працівники торговельної сфери. Тільки на них, за недотримання правил санітарних норм, склали понад чотири сотні протоколів.