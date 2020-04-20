Як захиститися від крадіїв?

Зачинені на період карантину торговельні центри, склади, ресторани та офіси стають привабливими для крадіїв. Експерти кажуть — саме зараз злочинці активізувалися, оскільки на тривалий час приміщення залишилися без нагляду. Якими способами можна захистити свою будівлю, аби крадії й близько не підійшли на поріг, — наші журналісти розпитували експертів. Дивіться.

Зараз я знаходжусь у самому центрі міста – навколо безліч зачинених на карантин крамничок, салонів краси та ресторанів. І якщо замки цих закладів не надто міцні, то крадії легко зможуть підібрати необхідний ключ.

Саме в карантинний період, коли люди сидять по домівках, а їхні робочі місця пустують — злочинці виходять на полювання. Сергій, власник служби по відкриттю аварійних замків, каже — останні тижні до нього дуже часто звертаються клієнти за допомогою полагодити зламаний крадіями замок. Частіше страждають офісні приміщення. Додає — злочинців приваблює захист, який можна зламати швидко.

Ось, наприклад, такий замок опуклої форми, виламати — діло двох хвилин.

Тобто від якості замка залежить те, як швидко його можна зламати. Експерти радять ставити такі, в яких не видно навіть внутрішнього механізму. Наприклад, цей вважається одним з найбезпечніших. Верхня панель не дає зайвим очам побачити, яке різьблення всередині, та одразу лишає можливості грабіжників підібрати ключ. Аби відкрити цю панель, потрібен спеціальний магніт. Ще кращим варіантом може бути замок з сигналізацією.

Взагалі фахівці радять встановлювати камери відеоспостереження, сигналізацію або охорону. Але найголовніше — це якісний замок, побачивши який грабіжник зрозуміє, що він безсилий.

А це вже вестибюль дев’ятиповерхового бізнес-центру. На час карантину більшість офісів тут не працюють. Але такій безпеці можна лише позаздрити. Периметр зовні та всередині обладнаний камерами, кнопка оперативного виклику охорони завжди під рукою адміністратора. Працівники входять через турнікет застосовуючи магнітний ключ.

Тим часом, в поліції кажуть — під час карантину з заявами про крадіжки та злами до них звертаються не частіше, ніж раніше.

Тож, краще замовити якісний замок чи укласти контракт зі службою безпеки. Така послуга в середньому обійдеться до 5 тисяч гривень на місяць.