Кількість хворих на Дніпропетровщині зросла на 8 осіб

Двісті шістдесят один новий випадок коронавірусної інфекції за останню добу зафіксували в Україні. Десятеро хворих померли, дванадцять – одужали. На Дніпропетровщині ж додалося вісім позитивних результатів на COVID-19. Коронавірус діагностували одразу в кількох мешканців міста Підгородне – до цього там не було жодного хворого. Подробиці – далі у сюжеті.

Кількість хворих на Дніпропетровщині зросла на восьмеро осіб і наразі в нашому регіоні маємо сто вісімнадцять лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Нові позитивні результати у містах Кам’янське та Підгородне. Лідерами ж за кількістю інфікованих в країні залишаються Чернівецька область та місто Киїів – там 906 та 850 випадків відповідно. За останню добу кількість хворих збільшилась на 261 людину.

Всього ж в Україні наразі зафіксовано 5710 випадків коронаврусу. Чи варто чекати швидкого поширення інфекції післе святкових вихідних – Мінохорони здоров’я поки що утримується від прогнозів. Адже лише цього тижня стане зрозумілою реальна картина після масових заходів на Вербну неділю.

Фахівці Національної академії наук розрахували сценарій розвитку епідемії коронавірусу до кінця наступного місяця.

За їхніми прогнозами, пік захворюваності в Україні припаде на початок травня. Після цього статистика нових випадків зараження буде знижуватися.

“Пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 р.,

пік летальних випадків – на 3-8 травня 2020 року.”

Втім, такий сценарій розвитку епідемії можливий тільки за умови продовження карантину у тому ж режимі, що й зараз.