Обмін досвідом онлайн

20.04.2020 16:54

Лікарі Дніпропетровщини долучились до відеоконференції з італійськими інфекціоністами. Закордонні колеги розповіли українським медикам схеми дієвого лікування пацієнтів з COVID-19. Поділились ефективними протиепідемічними заходами безпеки. Йшла мова й про перспективи розробки вакцини проти коронавірусної недуги. У телемОсті взяли участь понад півтисячі медиків області. Серед них керівники управлінь охорони здоров’я, головні лікарі та працівники госпітальних баз.

Також область першою в Україні провела і телеміст із китайськими медиками. Консультації проводили фахівці Пекінського шпиталю Чаоянг. Всі вони побували на передовій боротьби із COVID-19. Лікарів Дніпропетровщини цікавили методи діагностики. А ще — протоколи надання допомоги. Зокрема, лікування в інтенсивній терапії пацієнтів, які потребують відновлення життєво важливих функцій.

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