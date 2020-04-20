Без надзвичайних пригод і порушень карантинного законодавства минули святкові вихідні на Дніпропетровщині. Великодні служби відбулися майже в усіх храмах Дніпра та області, втім переважно за зачиненими дверима. Здебільшого парафіяни все ж дослухалися до закликів влади провести свято вдома. Втім, один неприємний інцидент все ж трапився. Подробиці — далі.

Це відео зафільмували випадкові свідки у п’ятницю. На сходах Свято-Троїцького собору Дніпра — величезний натовп людей.

Реакція правоохоронців не змусила довго чекати. Вже наступного дня поліція відкрила кримінальне провадження.

“За першою частиною 325-ої статті Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування.”

В суботу вдень біля Собору вже чергують правоохоронці.

Священник освячує паски та святкову їжу на вулиці. Та парафіян практично немає.

Святкові служби, каже священник, проводять. І люди можуть бути на них присутніми. Ніхто вірян з храму не виганяє. Втім, всім пояснюють карантинні правила. І просять їх дотримуватися.

А ось у Свято-Преображенському Соборі великодні служби проводять за зачиненими дверима. В усі інші дні люди можуть потрапити до храму, та лише індивідуально. Так само вирішили й настоятелі практично всіх церков Дніпра та регіону. Це відео ми зняли близько дев’ятої вечора суботи. Нічна літургія вже розпочалася. Біля храмів — тільки поліція.

На Великдень — у неділю — церкви порожні. Частина з них зовсім зачинена, а в деяких священники освячують кошики на подвір’ях. Людей дуже мало.

Порядок і дотримання карантинного режиму на Дніпропетровщині у святкові дні забезпечували більш як чотири тисячі правоохоронців. В поліції підсумовують: мешканці нашого регіону випробування Великоднем — пройшли!

“На Дніпропетровщині служби відбулись у 569 храмах, відвідали службу понад 5 з половиною тисяч громадян. Це дуже мало. І всі служби відбулися без пригод і порушень, і санітарних в тому числі норм.”