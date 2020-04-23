Самоізоляція сприяє філософським роздумам. У людей творчих вони трансформуються цікавим чином. Дніпровець Микола Воронін зняв короткометражну стрічку в якій переосмислив сьогодення. Вийшло невеличке кіно з натяком на Апокаліпсис та відкритим фіналом. Автор виклав твір у соцмережі й отримав багато схвальних відгуків. Звернула увагу на творчий експеримент і наша Ірина Каблоцька.

Людина у захисному комбінезоні — герой нашого часу. Цей образ й надихнув фотографа Миколу Вороніна на таке художнє висловлення. Він знімав кіно вперше у своєму житті й вважає це експериментом.

Те, що відразу робить стрічку неймовірно естетичною, так це ландшафт і якісно зняті панорами. Цікаві краєвиди знайшлися неподалік від міста.

Головну й єдину роль у стрічці зіграла дружина Миколи, Дарина. До речі, за фахом вона лікар. З врахуванням нинішніх реалій, зануритися в образ їй було неважко.

Сюжету, як такого у стрічки немає. Це більш схоже на роздуми – чи наближається людство до апокаліпсиса, або в нас ще є час… хоча б на ковток свіжого повітря. Фінал – відкритий.