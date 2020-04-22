У Дніпрі спалах коронавірусу

За останню добу виявили 19 інфікованих мешканців міста. Росте кількість хворих й в області — плюс 38 відучора. В Україні ж – 467 нових випадків. Станом на вечір середи загалом на COVID захворіли понад шість з половиною тисяч українців. Докладна ситуація по областях та у нашому регіоні — далі в сюжеті.

У Дніпрі – 57 нових хворих за добу! Тож в області вже 179 випадків захворювання на коронавірус. Чиновники повідомляють про спалах у Дніпрі – 19 хворих. 12 з них — це люди, що повернулися із в Першотравенська. Нагадаємо, два тижні тому там зафіксували сплеск захворюваності через міжнародні релігійні збори.

А другим джерелом розповсюдження інфекції, стверджують в облраді, — стали лікарні Дніпра. Там начебто підхопили COVID семеро людей. Мовляв, хворих з 21-ої інфекційної, що є госпітальною базою, перевезли в інші медзаклади, що й спричинило зараження.

Натомість міська влада категорично відкидає версію передачі коронавірусу у лікарнях.

Ще 20 нових хворих в області — із Підгородного, 10 – з Кривого Рогу, 3 – з Нікополя, по двоє з Кам’янського та Павлоградського району й один — із Широківського. В Україні ж найбільшу кількість хворих за добу зафіксували в Києві – 97. Загалом в столиці вже 989 інфікованих. Першою областю, що перетнула позначку в 1000 хворих стала Чернівецька. Напередодні там загинули четверо людей, двоє з них зовсім молоді хлопці.

Від учора 13 українців загинули, 57 одужали. За весь час епідемії в Україні – 174 смерті та 424 випадки одужання. На COVID захворіли понад 1200 медиків та 43 військовослужбовці.