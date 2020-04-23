Зараз у місті безнадійно непрацюючих ліфтів всього 7

У багатоповерхівці по вулиці Робоча встановили унікальний ліфт. Мешканці чекали капітального ремонту, а отримали новий підйомник. Для повної заміни механізмів фахівцям довелося поєднувати закордонні та вітчизняні доробки. Про те, що вийшло – дивіться у наступному сюжеті.

Останнім часом один з лІфтів у будинку по вулиці Робоча 152 зовсім перестав працювати.

Оскільки для старого, ще “радянського” ліфту вже неможливо знайти комплектуючі деталі, його вирішили не відновлювати. А повністю замінили підйомний механізм та кабіну. Техніку замовляли в Іспанії, а кабіна з оснащенням – вітчизняного виробництва.

Начальник управління комунального господарства оглянув новий ліфт та проїхався на поверхи. Каже, зараз у місті безнадійно непрацюючих ліфтів всього сім. Ще сімнадцять можна відремонтувати. Це досить помірна кількість.

Станція керування ліфтом оснащена спеціальним модулем контролю за всіма режимами роботи підйомника. Тобто тепер встановлення параметрів швидкості й гальмування відбуваються не механічно, а програмуються. Ремонтник керує процесом з ноутбука і може провести повну діагностику техніки.

Є ще унікальний механізм, який чудовим чином наближує цей дніпровський ліфт до підйомника знаменитого іспанського собору.

Обмежувач швидкості — дуже важливий пристрій у цій системі забезпечення комфортної та безпечної доставки пасажирів.

У надійності ліфту в його виробників та монтажників сумнівів немає. Тепер треба пройти перевірку й у користувачів.