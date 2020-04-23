Експерти побоюються розповсюдження коронавірусу у Підгородному

Новий антирекорд та понад 7 тисяч випадків захворювання на коронавірус! В Україні за минулу добу додалося 578 хворих на COVID. Це найбільше число за весь час епідемії. На Дніпропетровщині ж від учора зареєстрували ще 16 випадків. Й станом на 19:00 четверга в області вже 195 інфікованих. Быльш того, є загроза нового спалаху! Докладна ситуація в нашому регіоні та інших областях – далі в сюжеті.

Експерти побоюються розгоряння наступного вогнища коронавірусу – у Підгородному. Напередодні там виявили два десятки хворих на COVID. Усі – контактували з інфікованими в Першотравенську. 14 пацієнтів нині у інфекційній лікарні Дніпра, решта 6 – знаходяться вдома на самоізоляції.

Фахівці пояснюють – різкий стрибок захворюваності у Підгородному стався через те, що усі інфіковані проживали в тісних реабілітаційних центрах для алко- та наркозалежних. Такі умови, на жаль, сприяють швидкому поширенню хвороби, кажуть у Держпродспоживслужбі.

“Насправді це звичайні дома простих людей, які збирають цей контингент. Таких будинків аж цілих 7. В деяких аж до 50 осіб. То можна собі уявити: вони всі в принципі проконтактували.”

Попри такі дані, в чиновники вважають ситуацію в області контрольованою. А збільшення кількості хворих відбувається, у тому числі, через збільшення кількості тестувань.

До того ж більшість інфікованих мають легкий перебіг хвороби. Наразі на апаратах ШВЛ в області не знаходиться жодна людина із COVID.

За найсвіжішими ж даними на Дніпропетровщині 16 нових хворих на коронавірус: 8 – з Дніпра, по 2 – із Кривого Рогу, Кам‘янського та Петропавлівського району, один з Апостолівського та ще один з Першотравенська.

Одужали чоловік із Дніпра та жінка з Новомосковська. Обидва – старші за 50 років. Таким чином COVID подолали вже 11 мешканців області.

Лідерами ж за кількістю хворих в Україні залишаються Чернівецька область та Київ. 1140 та 1059 випадків відповідно. Спалах в місті Вишневе на Київщині. Там захворіли 74 із двох сотень жителів гуртожитку. Попередньо двоє – загинули від COVID. Нацгвардія оточила будівлю, звідти нікого не випускають.

За минулу добу в Україні від коронавірусу загинули 13 людей, 80 – одужали. Заражені вже понад 1300 медпрацівників. Кількість позитивних результатів досліджень вперше за весь час епідемії сягнула майже шести сотень на день. У МОЗ називають це наслідками порушення карантину на Вербну Неділю та Великдень.