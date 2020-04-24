ІНТЕРПАЙП доставив з Китаю ЗІЗ для медиків на 36 млн гривень

24 квітня в Київ з Китаю прибула велика партія засобів індивідуального захисту для медиків. Це 34,3 тис. біозахистних костюмів,

23,3 тис. ізоляційних халатів, 66 тис. респіраторів високого класу захисту, 27 тис. медичних хірургічних масок. Загальна вага поставки – 16 тонн. ЗІЗ закуплені українською промисловою компанією ІНТЕРПАЙП і благодійним фондом «Відродження регіону».

Перелік необхідних для закупівлі ЗІЗ компанія визначала спільно з обласним та міськими штабами протидії коронавірусу. На закупівлю цих матеріалів компанія ІНТЕРПАЙП і створений за її ініціативою фонд «Відродження регіону» спрямували 36 млн грн. Весь обсяг поставки буде розподілено між лікарнями Дніпропетровської області для захисту медиків від коронавирусной інфекції.

«Ми привозимо до Дніпропетровської області тисячі ЗІЗ високого класу захисту від однієї з найбільших фармацевтичних компаній Китаю. Компанія вдячна нашим партнерам, які допомогли організувати і максимально прискорити процес поставки в умовах тотального дефіциту на світовому ринку. Практично 20% хворих COVID-19 в країні – це медики. Наше завдання – захистити медичний персонал області і допомогти закрити їхню потребу в засобах захисту », – коментує Фаді Храйбе, генеральний директор ІНТЕРПАЙП.

Вже на наступному тижні засоби індивідуального захисту почнуть передавати в лікарні Дніпра і області. Це не перша партія обладнання і матеріалів, які ІНТЕРПАЙП та фонд «Відродження регіону» поставили для опорних медустанов. Раніше медикам передавали рукавички, шапочки, фартухи, бахіли, захисні окуляри і щитки, електровідсмоктувачі, витратні матеріали, антисептики і дезінфекційні засоби. Також в квітні очікуються поставки кисневих концентраторів, бактерицидних випромінювачів і іншого необхідного медобладнання.

Всього промислова компанія ІНТЕРПАЙП спільно з фондами Олени та Віктора Пінчуків вже виділила 114 млн грн. на боротьбу з коронавірусом в Україні та області.