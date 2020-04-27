Дотримуватись карантину та утриматись від провідування місць поховань закликали українців! Синод Православної церкви України вирішив перенести відвідання кладовищ на Троїцьку батьківську суботу, 6 червня. Отже, у минулі вихідні заходи безпеки на цвинтарях посилили — скрізь чергували патрулі. Чи багато було порушників — дивіться в наступному сюжеті.

“Гробки” — це період після Великодня, коли живі приходять до своїх померлих предків. Традиція дуже давня, ще дохристиянська. Тож не дивно, що скасувати її постановою про карантин досить важко. Попри те, що біля місць поховань чергувала поліція, окремі відвідувачі на кладовищах все ж були. Однак, на клочковському кладовищі цього року жодних посиденьок та пікніків.

Територія одного з найбільших у Дніпрі кладовищ — Лівобережного — неогороджена. А зовсім поряд — дачі. Тож перехожих й машин тут чимало. Але на в’їзді стоять поліцейські та цікавляться метою пересування. Ще кілька патрулів контролюють ситуацію безпосередньо на території. Кажуть, людей майже немає.

Слідкувати за дотриманням карантину вивели не лише патрульних. Їх підсилили працівниками інших підрозділів та навіть кадетами. Спільними зусиллями — на території майже нема відвідувачів. Але ось одного чоловіка наша група таки знайшла. Каже, на могилу матері приїхав аж з Харкова, не побоявся добиратися автостопом.

На сільських кладовищах, де на “гробки” заведено зустрічатися родинами, також цими вихідними майже нікого не було. Правоохоронці патрулюють й тут. Як тільки наша машина зупинилася біля огорожі кладовища неподалік Обухівки, одразу ж з’явилися місцеві представники закону.

З усім тим, навідати могилки родичів, місцеву жительку поліцейські пустили. Бабуся каже, зазвичай у поминальні дні тут людно. Та цього року все змінилося.

А от на сусідньому цвинтарі вдіяли простіше — перегородили дорогу шлагбаумом й не пропускали нікого, без винятків.

Як повідомили у поліції Дніпропетровщини, цими вихідними на кладовищах не було зафіксовано жодного випадку порушення карантину.