Індивідуальний захист медиків — пріоритет!

27.04.2020 16:34

Благодійний фонд “Відродження регіону” та українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП продовжують допомагати лікарням Дніпра та області у боротьбі з коронавірусом. Нову партію мед матеріалів, які вкрай необхідні лікарям, доставили в шосту та дванадцяту міські лікарні. Подробиці — у наступному матеріалі.

До міської лікарні № 12, що у Придніпровську, Благодійний фонд “Відродження регіону”, створений за ініціативи компанії Інтерпайп, передав необхідну партію медичних матеріалів та засобів індивідуального захисту для медиків. Також у лікарні з’явився новий електровідсмоктувач — апарат, який допомагає в лікуванні людей з важкою формою пневмонії.

А це вже міська клінічна лікарня №6. ЇЇ медпрацівники дуже зраділи такій допомозі, оскільки зараз для них засоби індивідуального захисту — вкрай важливі.

Обидві лікарні також отримали зо 3 десятки рециркуляторів для знезараження повітря, комплекти захисних окулярів, бахіли, медичні шапочки, засоби дезінфекції.

Гроші на закупівлю всіх цих матеріалів перераховували до фонду “Відродження регіону” 10 промислових компаній, серед яких – “ІНТЕЗА”, “АДІУМ”, “ЕЛ ГРУП”. На матеріали та обладнання витратили 192 тисячі гривень.

До фонду “Відродження регіону” вже приєдналися понад 100 промислових компаній, які перерахували для допомоги медикам більш як 6,9 млн грн. Більшість учасників — ділові партнери компанії Інтерпайп.

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