У Дніпрі на час карантину на в’їздах до Дніпра облаштували блокпости. Там чергують бригади екстрених служб. Міряють температуру водіям і пасажирам. Й у разі необхідності обробляють транспорт. Детальніше — далі.

Це – блокпост, який знаходиться біля в’їзду до Дніпра з боку Запоріжжя. Тут чергують працівники поліції, рятувальники та медики. Останні перевіряють температуру водіям та пасажирам, які в’їжджають до міста. Людмила чергує тут вже другий тиждень.

“Температура має бути не вищою за 37,5 градусів. Якщо ми бачимо вище, викликаємо бригаду швидкої допомоги, яка проводить експрес-тест на коронавірус.”

Жінка додає: за весь час своєї роботи на пропускному пункті жодної людини із підвищеною температурою не виявила. Та ж ситуація й у Юрія, який сьогодні вийшов на перше чергування на Криворізькому блокпості.

«Температуру вимірюємо спеціальним електронним градусником. Він автоматичний і працює на відстані. Поки нікого з температурою ми не виявили.”

Всього ж на в’їздах до Дніпра облаштували п’ять пропускних пунктів. На кожному з них чергує по одному лікарю, які змінюються поденно.